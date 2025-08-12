Квадроцикл столкнулся с автомобилем на перекрёстке в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

10 августа в Брянске на улице Разина произошла авария. 24-летний мужчина рулём квадроцикла KUGOO K3 Pro при проезде нерегулируемого перекрёстка столкнулся с автомобилем Volvo XC60.

Водитель квадроцикла и его 20-летняя пассажирка с тяжёлыми травмами попали в больницу. Мужчина ехал без шлема. Права управления транспортным средством у него нет.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.