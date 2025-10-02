Легковой автомобиль сгорел накануне в Супонево

Легковой автомобиль сгорел накануне на дороге в Супонево. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне днём в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянском районе. В посёлке Супонево на улице Московская на дороге загорелся легковой автомобиль.

Тушить пожар приехали две автоцистерны. Спасатели быстро потушили огонь.

Люди травм не получили. Эксперты разбираются в причинах возгорания.