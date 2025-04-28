Легковушка разбилась на трассе в Клетнянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне ночью в Клетнянском районе на 27-м км автодороги «Орел – Брянск – Смоленск – Клетня» произошла авария. 21-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21124». Легковушка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель и 19-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу. На автомобилиста инспекторы составили несколько протоколов. Также за непристёгнутый ремень безопасности штраф ждёт пострадавшую девушку.