Город32

Легковушка разбилась на трассе в Клетнянском районе

2025, 28 апреля 11:41 Происшествия
Легковушка разбилась на трассе в Клетнянском районе
Источник фото

Легковушка разбилась на трассе в Клетнянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

 

Накануне ночью в Клетнянском районе на 27-м км автодороги «Орел – Брянск – Смоленск – Клетня» произошла авария. 21-летний водитель не справился с управлением автомобиля «ВАЗ-21124». Легковушка съехала в кювет и перевернулась. 

Водитель и 19-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу.  На автомобилиста инспекторы составили несколько протоколов. Также за непристёгнутый ремень безопасности штраф ждёт пострадавшую девушку.

Читайте также
Троих брянцев обвиняют в мошенничестве на 45 млн рублей
28 апреля 16:44
Троих брянцев обвиняют в мошенничестве на 45 млн рублей
Мотоциклист пострадал в ДТП в Клинцах
28 апреля 14:31
Мотоциклист пострадал в ДТП в Клинцах
Стражи порядка в Белых Берегах остановили питбайк с двумя малолетними пассажирами
28 апреля 13:49
Стражи порядка в Белых Берегах остановили питбайк с двумя малолетними пассажирами
Жилой дом сгорел в Погарском районе ночью в воскресенье
28 апреля 12:38
Жилой дом сгорел в Погарском районе ночью в воскресенье

Новости регионов

23.04.2025 11:49
Он сказал: «Поехали!»: В регионе завершился конкурс имени Юрия Гагарина
Творческое состязание «Знаете, каким он парнем был!» за девять лет стало масштабным праздником. В 2015 году конкурс собрал 18 тысяч участников, хотя в 2016‑м, когда всё только начиналось, их было 5,5 тысячи. «У нас получился хороший праздник имени Юрия Гагарина – космонавта, которого чтит весь мир. Ежегодно под знамёнами его имени мы вовлекаем в конкурс молодёжь, чтобы они брали пример со знаменитого земляка. Конечно,
23.04.2025 11:47
Большая уборка
Субботник – добрая традиция, которую всегда поддерживают смоляне. И эта весна не стала исключением. 26 апреля регион присоединится к масштабной Всероссийской акции. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин, который также призвал жителей региона не оставаться в стороне и принять участие в «большой уборке». «Сейчас уборкой городов и посёлков активно занимаются наши коммунальные и дорожные службы.
23.04.2025 11:46
Требуются работники культуры
В регионе стартовал приём заявок от желающих стать участником программы «Земский работник культуры». Об этом рассказа губернатор Василий Анохин, напомнив, что проект реализуется по всей стране по поручению Президента России Владимира Путина.  «Работников ждут в учреждениях культуры в деревнях, посёлках и небольших городах. В Смоленской области предлагается 14 муниципалитетов, их можно выбрать при подаче заявки»,
23.04.2025 11:44
К собеседованию приглашаются
В регионе продолжается реализация образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». С 21 апреля начинаются собеседования с ветеранами и участниками специальной военной операции. К интервью будут приглашены те, кто успешно прошёл предыдущие этапы – анкетирования, эссе и тестирования. (Эксперты уже подвели их итоги.) Лучших зачислят на очный курс обучения. «Программа будет включать учебные дисциплины, связанные с
23.04.2025 11:43
Мощно и тепло
В областном центре завершён первый этап масштабной модернизации ТЭЦ-2, а это значит, что качество теплоснабжения в Смоленске станет выше.  «На теплоэлектроцентрали запущен в работу новый современный турбоагрегат отечественного производства мощностью 130 МВт. Это «сердце» генерации тепла и электроэнергии на предприятии», – рассказал подробнее о модернизации губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе вместе с генеральным
23.04.2025 11:42
Районы и кварталы: Как развивается строительный комплекс региона
«Квартирный вопрос» остаётся чувствительным для многих смоленских семей. Но в разных уголках областного центра и за его пределами возникают стройплощадки, тянутся ввысь новостройки и сдаются в эксплуатацию малоэтажные дома. И ежегодно сотни смолян воплощают в жизнь мечту о своём жилье и справляют новоселье. В 2024 году в регионе было построено почти 500 тысяч квадратных метров

Актуальные темы

Лента новостей
Житель Брянска погиб при атаке ВСУ
Лента новостей
Четыре беспилотника сбила система ПВО над Брянщиной ночью
Происшествия
Брянские полицейские задержали подозреваемого в реабилитации нацизма
Лента новостей
102 беспилотника за ночь сбили военные над Брянщиной
Лента новостей
Мужчина пострадал при атаке дрона на микроавтобус брянского агрохолдинга

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Ключом и пряником: «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов и блогеров в Центральном федеральном округе
Ключом и пряником: «Ростелеком» подвел итоги конкурса журналистов и блогеров в Центральном федеральном округе

На три дня (с 23 по 25 апреля) Тула превратилась из оружейного центра России в медиастолицу Центрального федерального округа. Здесь собрались журналисты и блогеры ЦФО на подведение региональных итогов XIV конкурса «Вместе в цифровое будущее». ПАО «Ростелеком» пригласил в пресс-тур более 70 представителей профессионального сообщества из 16 регионов страны.

На вокзале Брянск-Орловский накануне Дня Победы развернута фотовыставка
На вокзале Брянск-Орловский накануне Дня Победы развернута фотовыставка

К 80-летнему юбилею Победы в транзитном зале вокзала Брянск-Орловский открыта выставка «Дороги Победы».

Вклад в Победу: «Россети Центр» рассказывают об истории энергетики на Брянщине в годы Великой Отечественной войны
Вклад в Победу: «Россети Центр» рассказывают об истории энергетики на Брянщине в годы Великой Отечественной войны

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» в преддверии 80-летия Победы создал видеоролик об истории энергетики на Брянщине в годы Великой Отечественной войны.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика