Легковушка съехала в кювет на трассе в Дубровском районе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Днём 8 ноября в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Дубровском районе. На трассе на повороте на деревню Рековичи легковой автомобиль вылетел в кювет.

В ликвидации аварии участвовали сотрудники пожарно-спасательное подразделение. О пострадавших в ведомстве не сообщили.