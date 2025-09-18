Легковушка съехала в кювет на трассе в Карачевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

16 сентября в Карачевском районе в районе дома № 238 по улице Привокзальной произошла авария. 35-летний водитель не справился с управлением Volkswagen Passat. Легковушка съехала в кювет и перевернулась. Водитель и его 31-летняя пассажирка получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

По предварительной информации водитель превысил допустимую скорость. Полицейские проводят проверку по факту аварии.