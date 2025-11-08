Легковушка съехала в кювет на трассе в Жирятинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 7 ноября на 37-м км автомобильной дороги «Почеп-Жирятино» в Жирятинском районе произошло ДТП. 39-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Renault Logan. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Водитель получил травмы. Его госпитализировали.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.