Легковушка столкнулась с двумя грузовиками на трассе в Навлинском районе

Женщина пострадали при столкновении легковушки с двумя грузовиками на трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Навлинском районе на 381-м км автомобильной дороги федерального значения М-3 «Украина» произошла страшная авария. 51-летняя женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля Chevrolet Aveo при обгоне. Иномарка врезалась в фуру Volvo FH12 с полуприцепом, задела дорожное ограждение, выехала на встречную полосу и столкнулась с «КАМАЗом» с прицепом.

Женщина-водитель с травмами попала в больницу. Инспекторы возбудили административное расследование.