Лидер голосования конкурса «Леди в погонах» в Брянске промахнулась в стрельбе

В стрелковом состязании победила Евгения Сушкова.

Брянская полиция подвела итоги очередного этапа конкурса «Леди в погонах – 2021».

Как сообщили в региональном УМВД, на этот раз девушки показали достойный уровень правовых знаний и посоревновались в стрельбе из табельного оружия.

В этом году на конкурс поступило более 50 заявок от сотрудниц органов внутренних дел Брянской области. По результатам отборочного онлайн-голосования в финал прошли 10 участниц. Напомним, лидером отборочного голосования стала участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Екатерина Рабош.

В следующем этапе финалисток отправили в тир, где им предстояло пройти тестирование на знание законов, выполнить норматив по неполной разборке пистолета Макарова и посоревноваться в стрельбе из табельного оружия.

В результате победа досталась оперуполномоченному ОЭБ и ПК УМВД России по Брянску Евгении Сушковой (на фото). На втором месте – инспектор ОБ ДПС УМВД России по Брянской области Марина Давыдова, на третьем – старший инспектор УВМ УМВД России по Брянской области Дарья Дорохова.

Победительница интернет-голосования Екатерина Рабош заняла седьмое место.