Лужа на Медведева в Брянске поглотила машину «Яндекс. Такси»

Бой изначально обещал быть неравным.

Машина «Яндекс. Такси» утонула в «легендарной» луже по улице Медведева в Бежицком районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, «легендарная лужа на улице Медведева в Брянске поглотила новую жертву».

Водитель такси, несмотря на печальную известность улицы и запрещающие знаки, решил испытать свои силы – и силы автомобиля – и ринулся покорять лужу. В результате машина сильно накренилась и, нахлебавшись воды, сдалась под напором стихии.

Напомним, две недели назад лужу на Медведева штурмовала Toyota – также безуспешно.