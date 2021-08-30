Лужа на Медведева в Брянске превратилась в заповедник (ВИДЕО)

Местные жители ожидают появления бобров.

В Брянске сняли на видео эволюцию знаменитой лужи по улице Медведева в Бежицком районе. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что лужа превратилась в полноценный водоем, который облюбовали множество насекомых и диких уток. «Заповедник на Медведева», – отмечает автор видео.

Лужа на Медведева уже стала достопримечательностью Бежицкого района. Жители Бежицы приходят сюда с детьми, чтобы полюбоваться фауной и покормить птиц.

«Это теперь экосистема», «Редкий случай, когда проблему человека природа превращает в произведение искусства», «Надо, наоборот, углубить и рыбу запустить», «Ждем появления бобров!», «Надо как-то облагородить стихийных водоем», «У лужи, кстати, есть даже свой аккаунт в «Инстаграме», – пишут в комментариях брянцы.

Местные жители жалуются на неприятный запах, «так как люди кормят уток хлебом, булкой, и все это затухает, никто водоем не чистит, не ухаживает, также дикие утки, которые туда прилетают, их там несметное количество, а ведь утки – разносчики инфекции, там же антисанитария, разносчик инфекции, и туда прутся люди с детьми». По их словам, вода уже подступила к фундаменту многоэтажки.

Жители улицы Медведева также рассказали, что для решения проблемы уже обращались в прокуратуру и региональное правительство.

Ранее городские власти пообещали решить проблему, связанную с водоотведением по улице Медведева, уже в этом году. В начале августа здесь вырубили деревья для строительства ливневой канализации. Когда завершатся работы, пока неизвестно.