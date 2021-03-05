«Тойота» утонула в луже на улице Медведева в Брянске
Лужу-виновницу обещают осушить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Днем 5 марта огромная лужа по улице Медведева в Бежицком районе Брянска поглотила «Тойоту». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
«Столько писали про эту улицу, еще и знаки повесили, а народ все едет», – недоумевает автор фото. «Невозможно покинуть три места во вселенной: черная дыра, Омск, улица Медведева», – отмечают горожане.
Ранее брянские чиновники обещали осушить лужу на Медведева в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вероятно, работы начнутся с наступлением устойчивой теплой погоды.
В «ремонтных» списках на ближайшие праздничные дни улица Медведева не числится.
Читайте также
Новости регионов
В Сафоновском районе Смоленщины насмерть сбили рабочего с завода
На производстве «Велес ПАК» в Сафоновском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом. 14 февраля при загрузке товара прицеп большегруза наехал на подсобного работника организации. Мужчина умер от полученных травм. Прокуратура направила результаты в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Почти 27 000 смолян привились от COVID-19
В Смоленскую область поступило 34 202 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего 26 864 смолянина получили свою дозу вакцины от коронавируса. Полностью завершили процедуру вакцинации 15 591 человек. Почти 50% вакцинированных людей – лица старше 60 лет. 46 человек, которые вакцинировались от коронавируса, были старше 90 лет. Самому старшему в апреле 2021 года исполнится 99 лет.
На 5 малых вокзалах МЖД в Смоленской области появились QR-коды с исторической информацией
На 5 малых вокзалах Смоленской области – в Вязьме, Сафоново, Рудне, Рославле и Ельне – размещены QR-коды с исторической информацией. Эти здания являются объектами культурного наследия, каждый из которых имеет уникальную летопись. Всего QR-коды с исторической информацией размещены на 25 малых вокзалах Московской железной дороги. – Сохранение культурного наследия – важнейшая составляющая деятельности ОАО «РЖД».
Погрузка черных металлов в Смоленском регионе МЖД выросла в 3 раза к уровню прошлого года
По оперативной информации, погрузка черных металлов в Смоленском регионе Московской железной дороги в феврале 2021 года составила более 15 тыс. тонн, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года в 3,1 раза. Стоит отметить, что по сравнению с февралем 2020 года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: – лесных грузов – 7,7 тыс.
Смоленский губернатор внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»
Губернатор Смоленской области Алексей Островский в среду внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса, продлив до 18 марта возможность дистанционной работы для жителей старше 65 лет и оформления больничных листов в случае самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. “Рекомендовать государственному учреждению – Смоленскому региональному отделению Фонда социального страхования Российской
Смоленский чиновник отправится в колонию за взятку планшетом
Бывшего руководителя департамента образования и науки Смоленской области осудили за превышение полномочий и получение взятки, сообщает РИА «Новости». В суде было установлено, что осужденный чиновник способствовал заключению четырех государственных контрактов на сумму более 12,8 млн рублей с юрлицами, аффилированными с его знакомым. За это он получил планшет, а также 25 000 и 30 000 рублей за заключение госконтрактов