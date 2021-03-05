«Тойота» утонула в луже на улице Медведева в Брянске

Лужу-виновницу обещают осушить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Днем 5 марта огромная лужа по улице Медведева в Бежицком районе Брянска поглотила «Тойоту». Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

«Столько писали про эту улицу, еще и знаки повесили, а народ все едет», – недоумевает автор фото. «Невозможно покинуть три места во вселенной: черная дыра, Омск, улица Медведева», – отмечают горожане.

Ранее брянские чиновники обещали осушить лужу на Медведева в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вероятно, работы начнутся с наступлением устойчивой теплой погоды.

В «ремонтных» списках на ближайшие праздничные дни улица Медведева не числится.