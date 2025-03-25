Лжебанкиры обманули 11 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили свыше 10 млн рублей у 11 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами дистанционных мошенников стали 25 жителей Брянской области. Они лишились 14 561 000 рублей.

Почти в половине случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о подозрительных действиях с счетами и картами. Некоторым жертвам лжебанкиры предлагали оформить кредит или получить компенсации.

Во время беседы потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, а некоторые самостоятельно переводили сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» счет. Всего лжебанкиры со счетов 11 потерпевших похитили 10 687 000 рублей.