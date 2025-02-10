Лжебанкиры обманули 13 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили свыше семи миллионов рублей у 13 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 37 жертв дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 12 614 000 рублей.

В трети случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительны переводах, ошибочных списаниях, блокировке счетов. Некоторым потерпевшим мошенники предлагали оформить кредит или обещали бонусы и компенсации.

Во время беседы жертвы сами называли конфиденциальные данные , в том числе коды для подтверждения операции. А некоторые потерпевшие сами переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. Лжебанкиры похитили со счетов 13 потерпевших 7 049 000 рублей.