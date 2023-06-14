Лжебанкиры обманули 16 брянцев

Лжебанкиры выманили у 16 жителей Брянской области более двух миллионов рублей на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами телефонным и интернет-мошенников стали 28 брянцев. Они лишились 4 400 000 рублей.

В половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков.Они сообщали о подозрительных переводах и списаниях, а также блокировке счёта. Также потерпевшим предлагали оформить кредит. Со счетов 16 потерпевших пропали 2 107 000 рублей.