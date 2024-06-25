Лжебанкиры обманули 17 брянцев за одну неделю

Лжебанкиры похитили почти 13 млн рублей у 17 брянцев за одну неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами телефонных и кибермошенников стали 42 жителей Брянской области. Они лишились 21 311 000 рублей.

Почти в половине случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о блокировке счетов, списание денег с карт, подозрительных переводах. Некоторым потерпевшим мошенники предлагали оформить кредит или получить бонусы. Жертвы сами называли коды для подтверждения операции или по указке неизвестных переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счёт.

Лжебанкиры похитили 12 950 000 рублей со счетов 17 потерпевших.