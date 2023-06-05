Лжебанкиры обманули 22 брянца за неделю

Лжебанкиры выманили более шести млн рублей у 22 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

За неделю в полицию обратились 40 жертв мошенников. Они лишились 7 100 000 рублей.

Больше половины пострадавших обманули телефонные мошенники, которые представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных операциях с картами и счетами. Жертвы сами сообщали конфиденциальные данные и код для подтверждения операции. Таким способом со счетов 22 потерпевших пропали 6 395 000 рублей.