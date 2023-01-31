Лжебанкиры обманули 26 брянцев на 11 млн рублей

За неделю лжебанкиры выманили более 11 млн рублей у 26 жителей Брянской области. Об этом рассказали в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились 42 человека пострадавших от действий телефонных и кибермошенников. Преступники похитили 12 408 000 рублей.

Больше половины поверили злоумышленникам, которые представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных действиях со счетами и просили продиктовать данные карт, а также коды для подтверждения операции. Некоторым жертвам лжебанкиры предлагали перевести сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.

Таким способом со счетов 26 потерпевших пропали 11 846 000 рублей.