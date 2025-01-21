Лжебанкиры обманули девять брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили почти два с половиной миллиона рублей у девяти брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе в полицию обратились 25 жителей Брянской области, которые стали жертвами дистанционных мошенников. Злоумышленники похитили 4 541 000 рублей.

В трети случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали потерпевших о подозрительных переводах, ошибочных списаних, блокировке счетов, оформлении кредита на выгодных условиях, получении компенсации или бонусов. Злоумышленники узнавали данные карт и коды для подтверждения операции.

Лжеьанкиры похитили со счетов девяти потерпевших 2 415 000 рублей.