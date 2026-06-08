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Криминал

Лжебанкиры обманули пятерых брянцев за неделю

2026, 08 июня 13:33
Лжебанкиры обманули пятерых брянцев за неделю
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Лжебанкиры похитили у пятерых брянцев почти 10 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе в полицию обратились 11 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Злоумышленники похитили 10 344 000 рублей.

Почти в половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действиях со счетами и картами. 

Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые брянцы переводили свои сбережения с «уязвимого» на якобы безопасный банковский счёт.

Всего лжебанкиры обманули пять жителей региона. Они лишились 9 998 000 рублей.

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