Лжебанкиры похитили у пятерых брянцев почти 10 миллионов рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На прошлой неделе в полицию обратились 11 жителей Брянской области, которые стали жертвами телефонных и кибермошенников. Злоумышленники похитили 10 344 000 рублей.
Почти в половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали жертв о подозрительных действиях со счетами и картами.
Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Некоторые брянцы переводили свои сбережения с «уязвимого» на якобы безопасный банковский счёт.
Всего лжебанкиры обманули пять жителей региона. Они лишились 9 998 000 рублей.