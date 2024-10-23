Лжебанкиры обманули семь брянцев

Лжебанкиры похитили более двух миллионов рублей у семи брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами мошенников, которые представлялись сотрудниками банков, стали семь жителей Брянской области. Злоумышленники информировали о якобы подозрительных переводах, ошибочных списаниях и блокировке счетов. Некоторым потерпевшим предлагали оформить кредит.

Собеседники сами называли незнакомцем конфиденциальные сведения, в том числе и коды для подтверждения операции. А некоторые жертвы переводили свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет.

Со счетов семи брянцев лжебанкиры похитили 2 124 000 рублей.