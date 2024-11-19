Лжебанкиры обманули шесть брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили почти семь миллионов рублей у шести брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе жертвами телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками банков, стали шесть жителей Брянской области. Злоумышленники информировали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировки счетов. Некоторым потерпевшим мошенники предлагали оформить кредита на выгодных условиях.

Во время беседы жертвы сообщали злоумышленникам конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операции. А некоторые сами переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» счёт или присылали фотографию с QR-кодом с экрана банкомата.

Лжебанкиры выманили у шести брянцев 6 705 000 рублей.