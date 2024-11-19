Лжебанкиры обманули шесть брянцев за неделю
Лжебанкиры похитили почти семь миллионов рублей у шести брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.
На минувшей неделе жертвами телефонных мошенников, которые представлялись сотрудниками банков, стали шесть жителей Брянской области. Злоумышленники информировали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировки счетов. Некоторым потерпевшим мошенники предлагали оформить кредита на выгодных условиях.
Во время беседы жертвы сообщали злоумышленникам конфиденциальные данные, в том числе и коды для подтверждения операции. А некоторые сами переводили свои сбережения с якобы уязвимого на «безопасный» счёт или присылали фотографию с QR-кодом с экрана банкомата.
Лжебанкиры выманили у шести брянцев 6 705 000 рублей.
Читайте также
Новости регионов
Будущее села
В Хиславичах обсудили развитие сельских территорий. В 2024 году Хиславичский район показал впечатляющие результаты, заключив 27 социальных контрактов в сфере сельского хозяйства. Это в 15 раз больше, чем в 2023‑м, когда было заключено всего четыре таких контракта. Такой рост стал возможен благодаря активной работе региональных властей. В текущем году спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов