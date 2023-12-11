За неделю лжебанкиры выманили более 9 млн рублей у брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Н апрошлой недел в полицию обратились 38 жертв дистанционных мошенников. Потерпевшие лишились 10 795 000 рублей.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков. Они сообщали о подозрительных переводах, ошибочных списаниях, блокировке счёта. Некоторым предлагали получить кредит на выгодных условиях или компенсации. Жертвы сами называли данные карт и состояние счета.

Таким способом со счетов 24 потерпевших пропали 9 059 000 рублей.