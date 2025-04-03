Лжеэксперты по инвестициям обманули семь брянцев за неделю

Лжеэксперты по инвестициям похитили более четырёх млн рублей у семи брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Унечского района. Он пообщался с «экспертом по инвестициям». По его совету он решил вложить свои сбережения в быстрый заработок. Мужчина перевёл на указанный незнакомцем счет 2 760 000 рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь. В аналогичной ситуации оказались ещё шестеро жителей региона. Они лишились 1 873 000 рублей.