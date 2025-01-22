Лжеэксперты по инвестициям обманули троих брянцев

Лжеэксперты по инвестициям похитили почти 250 тысяч рублей у троих Брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Женщина пообщалась якобы с экспертом по инвестициям и решила быстро заработать. 112 тысяч рублей она перевела на указанные незнакомцем счета. После чего мнимый эксперт перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попали ещё двое жителей Брянщины. Они лишились 130 тысяч рублей.