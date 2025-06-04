Лжеэксперты по инвестициям похитили у брянцев почти четыре миллиона рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клинцовского района. Она пообщалась якобы с экспертом по инвестициям и решила быстро заработать. Она перевела на указанные незнакомцем счета 909 тысяч рублей. После получения денег собеседник перестал выходить на связь.

Ещё восемь жителей региона попали в аналогичную ситуацию на прошлой неделе. Они лишились 2 824 000 рублей.