Лжеэксперты по инвестициям похитили у брянцев свыше двух млн рублей за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Клетнянского района. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям и решила быстро заработать. На указанные незнакомцем счета женщина перевела 1 600 000 рублей. После получения денег мнимый эксперт перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали ещё двое жителей региона. Они лишились 68 567 рублей. Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничеств.