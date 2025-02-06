Лжеэксперты похитили почти пять миллионов рублей у брянцев

Лжеэксперты по инвестициям похитили почти пять миллионов рублей у пятерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Дятьковского района. Пообщавшись с якобы экспертом по инвестициям, женщина решила быстро заработать. По совету незнакомца она перевела 2 000 000 рублей на указанные им счета. После получения денег собеседник исчез.

В аналогичную ситуацию на прошлой неделе попали ещё четверо жителей Брянской области. Они лишились 2 821 000 рублей.