Лжегадалку из Ставропольского края ждёт суд за обман жительницы Брянска

2025, 17 сентября 10:29 Происшествия
Лжегадалку из Ставропольского края ждёт суд за обман жительницы Брянска. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 29-летняя жительница Ставропольского края.

По версии следствия, фигурантка разместила в интернете объявление о предоставлении услуг по гаданию и привороту. В августе 2024 года к ней обратилась жительница Брянска. Под вымышленными предлогами за якобы предоставленные экстрасенсорные услуги подозреваемая выманила у женщины 107 тысяч рублей.

Обвиняемая призналась, что хотела таким способом заработать.

