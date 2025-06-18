Лжеоператоры сотовой связи обманули четверых брянцев за неделю

Лжеоператоры сотовой связи похитили более 800 тысяч рублей у четверых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

На прошлой неделе в полицию Брянской области обратились четверо жителей, которые стали жертвами лжеоператоров сотовых компаний. Злоумышленники информировали потерпевших о необходимости продлить договор обслуживания номера. Во время беседы мошенники получали доступ к банковским счетам жертв. Брянцы лишились 801 000 рублей.