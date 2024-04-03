Лжеоператоры сотовой связи обманули двоих брянцев на почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе двоих жителей Брянской области стали жертвами лжеоператоров сотовой связи. Злоумышленники представлялись работниками сотовых компаний и сообщали о необходимости заменить якобы устаревшую сим-карту или продлить договор на услуги. Во время беседы мошенники получили доступ к счетам потерпевших и списали 78 тысяч рублей.