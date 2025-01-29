Лжеоператоры сотовой связи обобрали четырёх брянцев

Лжеоператоры сотовой связи похитили почти два миллиона рублей у четырёх брянцев. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На минувшей неделе сразу четверо жителей Брянской области стали жертвами телефонных мошенников, которые представились работниками оператора сотовой связи. Они информировали о якобы необходимости продлить договор обслуживания или заменить устаревшую сим-карту. Во время беседы злоумышленник получали доступ к банковским счетам потерпевших. Жертвы лишились 1 758 000 рублей.