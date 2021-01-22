Мглинская прокуратура отреагировала на незавершенное строительство артезианской скважины

По информации прокуратуры Мглинского района, в рамках регионального проекта «Чистая вода» администрация Мглинского района и Мглинское МУП ЖКХ 28 сентября 2020 года заключили муниципальный контракт на строительство артезианской скважины по второму переулку Ворошилова в городе Мглин Брянской области.

Сроки исполнения контракта определены до 25 декабря 2020 года. Однако, строительные работы не выполнены до сих пор.

Тогда прокурор внес в адрес начальника Мглинского МУП ЖКХ представление, которое находится на рассмотрении.