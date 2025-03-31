Микроавтобус сбил велосипедистку в брянском посёлке. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В посёлке Старь в Дятьковском районе 29 марта произошла авария. в районе дома №31 на улице Октябрьской 24-летний водитель за рулём автомобиля Ford Transit сбил 66-летнюю велосипедистку. Пенсионерка ехала по краю проезжей части дороги и начала поворачивать налево.

Велосипедистка с травмами попала в больницу. На водителя инспекторы составили два административных материала. Правоохранители разбираются в обстоятельствах аварии.