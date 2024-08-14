Многодетная мать из Дятьково получила срок за мошенничество с выплатами пособий на несуществующих детей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушала 40-летняя жительница города Дятьково.

В январе 2022 года женщина в Москве купила свидетельства о рождении у неё двоих детей. Она обратилась с этими поддельными документами в районный отдел социальной защиты населения для получения единовременных пособий. На несуществующих детей женщине выплатили свыше 430 тысяч рублей.

Женщина признала свою вину. Она воспитывает троих детей. Суд назначил фигурантке три года в колонии. Но отбывать наказание она будет после достижения её детьми 14-летнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу.