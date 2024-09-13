Многодетного отца брянский суд оштрафовал за мошенничество

Суд оштрафовал многодетного отца из Брянска за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Приговор выслушал 35-летний житель Брянска.

Мужчина зарегистрирован в непригодном для проживания доме в Злынковском районе. Но фактически он живёт в Брянске. При этом фигурант оформил на себя и троих своих малолетних детей социальные выплаты по категории «граждане, постоянно проживающие на территории зоны проживания с правом на отселение». Незаконно мужчина получил около 520 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.