Молодого брянца ждёт суд за госизмену
Молодого брянца ждёт суд за передачу данных ВСУ. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский областной суд рассмотрит уголовное дело о государственной измене. Приговор выслушает 27-летний житель региона.
По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина через мессенджер передал военнослужащим Украины информацию о дислокации систем противовоздушной обороны в Брянской области. Преступление пресекли сотрудники УФСБ.
