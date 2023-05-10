Молодой байкер попал в больницу после ДТП в Климовском районе

20-летний байкер попал в больницу после ДТП в Климовском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На улице Пролетарской в посёлке Чуровичи Климовского района в аварию попал молодой байкер. 20-летний юноша не справился с управлением мотоцикла Racer RC250-C5B. Транспорт упал. А молодой водитель с травмами попал в хирургическое отделение больницы.

Оказалось, что прав у пострадавшего нет. Полицейские проводят проверку.