Молодой брянец получил 5,5 года «строгача» за торговлю мефедроном

23-летний брянец входил в состав преступной группы.

По информации прокуратуры Брянской области, 23-летний местный житель признан виновным в незаконном обороте наркотиков.

Молодой человек стал членом организованной преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотиков на территории Брянской и Тульской областей, в которой ему была отведена роль наркопроизводителя и оптового закладчика.

Он вовлек в схему своего брата, с которым в течение полугода с января по июнь 2020 года они незаконно произвели более двух килограммов наркотического средства – мефедрон, которое разными партиями сбывали путем закладок.

Суд приговорил виновного к 5,5 года колонии строгого режима.