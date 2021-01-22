Молодой брянец задержан за попытку создать экстремистское сообщество

По информации СУ СК РФ по Брянской области, 18-летний местный житель задержан по подозрению в покушении на создание экстремистского сообщества.

В феврале 2020 года житель Брянской области составил план по созданию экстремистского сообщества, основной целью которого являлось совершение различных преступлений в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также разработал организационную структуру сообщества, распределив в нем обязанности между будущими членами.

С февраля 2020 года по январь 2021 года подозреваемый в социальных сетях и во время личного общения искал и вербовал лиц для его экстремистского сообщества.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Брянске молодой парень получил условный срок за экстремистские комментарии.