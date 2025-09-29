Молодой водитель питбайка пострадал в аварии на брянской трассе в Новозыбковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На 6 км автомобильной дороги «Новозыбков – Красная Гора» в Новозыбковском районе накануне произошла авария. 29-летний мужчина не справился с управлением питбайка BRZZ7. Двухколёсный транспорт съехал в кювет и упал.

Мужчина с тяжёлыми травмами попал в больницу. Предварительной причиной аварии стала явились неопытность водителя в управлении спортинвентарем в дождь.

На нарушителя инспекторы составили два административных материала, в том числе за отсутствие водительского удостоверения.