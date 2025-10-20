Молодой водитель пострадал в ДТП на брянской трассе в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ранним утром 19 октября на 3 км автомобильной дороги М-3 «Украина» – Комаричи в Комаричском районе произошла авария. На участке, где шёл ремонт трассы, 18-летний водитель за рулём автомобиля Chevrolet Aveo не учёл метеорологические условия и превысил скорость. Легковушка потеряла управление и съехала в кювет.

Молодой водитель с тяжёлыми травмами попал в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.