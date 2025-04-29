Мошенничество с заменой штрих-кодов в магазине раскрыли брянские стражи порядка

Подозреваемого в мошенничестве с заменой штрих-кодов в магазине задержали брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники супермаркета города Брянска. Один из покупателей в торговом зале снимал штрих-коды с дешевых товаров и наклеивал их на более дорогие. Затем мужчина шёл на кассу и оплачивал покупки по низкой цене. Ущерб составил почти 4500 рублей.

Полицейские задержали 61-летнего жителя областного центра. Мужчина занимает руководящую должность в коммерческой организации города. Он пошёл на преступление просто ради азарта.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».