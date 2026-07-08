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Образование

Дважды по сто: в Брянске назвали героев ЕГЭ

2026, 08 июля 13:43
Дважды по сто: в Брянске назвали героев ЕГЭ
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Нынешний выпуск в Брянске оказался урожайным на таланты. В городе сразу несколько ребят сдали два экзамена на максимальные 100 баллов каждый.

Иван Чупин из лицея № 2 взял вершины в профильной математике и физике — ранее он победил на региональном этапе Всероссийской олимпиады по математике. Арина Трепачева – тоже из лицея № 2 — получила максимум по физике и информатике: девушка увлечена IT и отмечена на международной олимпиаде «Изумруд» по анализу данных.

В лицее № 1 отличились Софья Сиваева (химия и биология) и Софья Устинова (русский и обществознание). Татьяна Пронина из школы № 8 идеально написала обществознание и историю. София Волкова из гимназии № 6 набрала по сотне баллов за русский язык и литературу.

Всего стобалльников в городе 47 — лучший результат за пять лет, отметил начальник управления образования Альберт Малкин. Рекордным стало и число медалистов: 549 из 2240 выпускников, то есть почти каждый четвёртый. Глава горадминистрации Александр Макаров назвал главной задачей города комфортные условия для учёбы. В области же фиксируют растущий спрос на профильную математику и физику — верный признак интереса молодёжи к инженерным и IT-профессиям.

Источник – сайт АиФ-Брянск

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