Мошенники «развели» брянца на 58 тысяч рублей из-за интимных фото

В полиция обратился 19-летний житель Брянска. В интернете он стал переписываться с незнакомой девушкой. Парень неосмотрительно поделился с собеседницей фотографиями личного характера. Та стала угрожать распространить эти снимки. За молчание она потребовала перевести на свой счет 58 000 рублей.

Мошенники выманили у 19-летнего брянца 58 тысяч рублей из-за интимных фото. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Капитальный ремонт железнодорожного переезда на перегоне Стодолище – Энгельгардтовская в Смоленской области начнется 7 сентября Капитальный ремонт начнется на железнодорожном переезде 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская в Смоленской области 7 сентября. До 29 сентября железнодорожники выполнят комплекс работ по демонтажу старого и укладке нового резинокордового настила в зоне пересечения железной и автомобильных дорог, заменят плиты устройств заграждения (УЗП) и направляющие столбики. Кроме того, будет проведено техническое обслуживание устройств безопасности

В День знаний железнодорожники провели для школьников села Катынь в Смоленской области открытый урок безопасности На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, железнодорожники провели для учащихся Катынской средней школы в Смоленской области открытый урок по правилам безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре. Дети этой школы ежедневно переходят железную дорогу по пути в учебное заведение. В рамках акции «Уступи дорогу поездам!», которая проходит на МЖД с 1 по 30 сентября, работники магистрали совместно

Открыта продажа билетов на прямой железнодорожный рейс из Смоленска в Кисловодск Открыта продажа билетов в вагоны, в которых без пересадки можно доехать из Смоленска в Кисловодск. Они будут курсировать в составе дополнительных поездов с 6 октября по 6 декабря через день. С железнодорожного вокзала Смоленска 4 купейных и 4 плацкартных вагона будут отправляться с 6 октября в 19:21 вместе с поездом № 254 Смоленск – Курск.

Расписание двух пригородных поездов в Смоленской области синхронизировали с графиком движения «Ласточки» № 744 Смоленск-Москва Для удобства пассажиров железнодорожники изменили расписание двух пригородных поездов № 6433 Ржев-Балтийский – Вязьма и № 6435 Сычевка – Вязьма, синхронизировав его с временем прибытия скорого поезда № 744 «Ласточка» сообщением Смоленск – Москва. Обновленное расписание начнет действовать с 31 августа. Поезд № 6435 сообщением Сычевка – Вязьма будет отправляться в рейс и прибывать на

В Смоленске открыли памятник Михаилу Ефимову Бюст земляку – первому летчику России установили в рамках федерального проекта «Историческая память» На его счету десятки мировых рекордов – скорость, высота, протяженность полета. Михаила Никифоровича Ефимова по праву считают лучшим из асов-летчиков начала XX века. Первый дипломированный авиатор родился на Смоленщине – в деревне Дуброве Духовщинского уезда в 1881 году. А в преддверии Дня