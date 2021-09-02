Мошенники воруют деньги брянцев, получивших 10 тысяч на детей

Жителей региона просят быть бдительными.

В УМВД России по Брянской области рассказали о новой схеме мошенничества с социальными выплатами к 1 Сентября.

Тем, кто получил 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты на ребенка, ряд банков предлагают дополнительные бонусы в размере от 1 до 2 тысяч рублей при условии, что выплаты перечисляются на карту их банка.

Это обстоятельство используют мошенники. Они создают фишинговые сайты, заходя на которые клиент сообщает реквизиты своей банковской карты для перевода бонусов. Затем пользователю присылают СМС-код, после ввода которого мошенники списывают деньги.

Жителей региона Брянской области просят внимательно вводить свои данные в Интернете и перепроверять надежность сайтов.