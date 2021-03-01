Мошенники за неделю выманили у брянцев более 3 млн рублей

Основной улов собрали псеводработники банков.

На прошлой неделе 29 жителей Брянщины заявили в полицию о телефонном и интернет-мошенничестве. Злоумышленникам удалось выманить у потерпевших в общей сложности более 3 млн рублей.

Самый большой улов собрали аферисты, представлявшиеся банковскими работниками и под этим предлогом получавшие доступ к счетам жертв. Их суммарный улов составил 2,7 млн рублей.

Взломщики чужих аккаунтов в соцсетях выманили в обшей сложности 22 тыс. рублей у юноши из Дятьковского района и пенсионерки из Брянска.

10 жителей региона пострадали от мошенничества на сайтах объявлений, лишившись в общей сложности более чем 319 тыс. рублей.