Мотоцикл столкнулся с иномаркой в Сельцо

Мужчина и женщина пострадали при столкновении мотоцикла и автомобиля в Сельцо. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На улице Куйбышева в городе Сельцо произошло ДТП. 63-летний водитель за рулём Hyundai Getz при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Racer Panther. 41-летний байкер ехал прямо по равнозначной дороге навстречу. Транспортные средства столкнулись.

Водитель мотоцикла сломал руку и ушиб голову, а его 39-летняя пассажирка повредила спину и ударилась головой. Госпитализация обоим не потребовалась. Байкер отказался от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Инспекторы составили на мужчину два протокола. Также к ответственности за отсутствие шлема привлекли пассажирку мотоцикла.