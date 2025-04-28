Мотоциклист пострадал в ДТП в Клинцах

29-летний пострадал при столкновении с автомобилем в Клинцах. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В городе Клинцы накануне произошла авария. 35-летний водитель за рулём автомобиля Citroёn C4 при повороте налево столкнулся с мотоциклом SUZUKI SKYWAVE 400. 29-летний байкер выехал на встречную полосу для обгона, нарушив Правила дорожного движения РФ.

Водитель с травмами попал в больницу. Он был без защитной экипировки. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.