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Мотоциклист врезался в ограждение на брянской трассе

2024, 24 июля 15:32 Происшествия
Мотоциклист врезался в ограждение на брянской трассе
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29-летний мотоциклист врезался в ограждение на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 91 километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь». 29-летний водитель не справился с управлением мотоцикла YAMAHA. Двухколёсный транспорт врезался в дорожное ограждение.

Байкер ушиб грудную клетку и плечо. Его отпустили с назначением лечения. Пострадавший был без мотошлема и защитной экипировки.

Полиция проводит проверку.

 

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