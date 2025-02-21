Мужчина и ребёнок пострадали в ДТП на брянской трассе

Мужчина и ребёнок пострадали при столкновении двух автомобилей на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Трубчевском районе на трассе произошла авария. 69-летний водитель за рулём «УАЗ-31512» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю LADA Priora. 36-летний водитель легковушки имел преимущественное право проезда. Транспортные средства столкнулись.

Водитель LADA и его несовершеннолетний пассажир получили травмы. Пострадавших отвезли в больницу.

На водителя «УАЗ» инспекторы возбудили административное расследование по двум статьям. На пострадавшего автомобилиста стражи порядка составили протокол за отсутствие полиса ОСАГО.